Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин за первый год работы на этой должности заработал около 30 миллионов рублей. Госслужащие должны были до конца марта подать декларации о своих доходах за год.

Сведения о доходах работников «Роскосмоса» опубликованы на сайте госкорпорации. По основному месту работы Дмитрий Рогозин получил около 23,5 миллионов рублей. Доход его супруги Татьяны Рогозиной за год составил более 3,3 миллионов рублей.

По итогам 2018 года, в собственности главы «Роскосмоса» имеется земельный участок площадью более 2300 кв. метров и жилой дом в 780 кв. метров. В его супруги задекларированы доли в квартире площадью 346 кв. метров и трех машиноместах. У семьи Рогозиных имеются три автомобиля: ГАЗ-21, Mercedes-Benz S 560 и Range Rover, и мотоцикл BMW.

На сайте газеты «Ведомости» отмечается, что Игорь Комаров, который до Дмитрий Рогозина руководил госкорпорацией, в 2017 году заработал более 108,5 миллионов рублей, в том числе 71,5 миллион рублей на основном месте работы.

Рогозин возглавил госкорпорацию в конце мая 2018 года. До этого, с декабря 2011 года, он был заместителем председателя правительства РФ, курировал оборонно-промышленный комплекс.