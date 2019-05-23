Виктор Рашников получил государственную награду

Во время торжественной церемонии в Кремле президент России вручил председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору Рашникову орден Александра Невского. Президентский указ гласит, что эта высокая награда получена магнитогорцем «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Виктор Рашников родился в городе Магнитогорске Челябинской области в 1948 году. На Магнитогорском металлургическом комбинате он начал работать с 1967 года, то есть его трудовой стаж на предприятии составляет уже 52 года. Помимо своего высокого поста Рашников занимает ещё ряд общественных должностей – он является главой попечительского совета Благотворительного фонда «Металлург», руководителем Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, президентом хоккейного клуба «Металлург».

В ответ на награждение Виктор Рашников заявил, что воспринимает этот орден как достойную оценку всего коллектива возглавляемого им комбината. Он пообещал и впредь укреплять позиции предприятия как в России, так и за рубежом.