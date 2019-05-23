"Запрещать ни в коем случае нельзя", - Набиуллина объяснила, почему нельзя запрещать микрофинансирование

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему нельзя запрещать микрофинансирование.

Сегодня в ходе обсуждения годового отчёта Центробанка на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, экономической политике, бюджету и налогам глава ЦБ высказала мнение, что "запрещать микрозаймы ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов".

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в Банке России понимают, почему людям приходится занимать деньги. "Люди обращаются к микрозаймам не от хорошей жизни, часто для того, чтобы поддержать уровень потребления от зарплаты до зарплаты", - цитирует ее РИА Новости.