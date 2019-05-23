Супруга принца Гарри Меган Маркл выбирает крестную мать для их первенца из своих подруг. Герцог и герцогиня Сассекская готовятся к крестинам своего сына Арчи Харрингтона. Близкая подруга Меган Маркл канадская стилистка Джессика Малруни вместе со своей пятилетней дочерью Айви прилетела в Лондон из Торонто.

У желающих жить по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри появился шанс это сделать

Предположительно, Меган выберет подругу крестной для новорожденного. Известно, что супруга принца Гарри Меган Маркл - крестная мама твоих детей своей подруги-стилистки. Мегае крестила и Айви, и двоих других детей Малруни – близнецов Брайана и Джона, - сообщает teleprogramma.pro.

Подруга герцогини опубликовала в Instagram снимок двух одинаковых пар туфель - детские и свои. "Мама и дочка собираются в поездку. Подходящие туфли?" – подписала она фото.

Сейчас британские букмекеры принимают новые ставки - кому Меган и принц Гарри предложили стать крестными маленького Арчи Харрингтона. В числе фаворитов по ставкам – Джордж и Амаль Клуни, принц Уильям, теннисистка Серена Уильямс, но больше всего шансов букмекерские конторы дают лучшей подруге герцогини Сассекской – 39-летней канадской стилистке Джессике Малруни.