Супруга принца Гарри Меган Маркл выбирает крестную мать для их первенца из своих подруг
23 мая 2019, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга принца Гарри Меган Маркл выбирает крестную мать для их первенца из своих подруг. Герцог и герцогиня Сассекская готовятся к крестинам своего сына Арчи Харрингтона. Близкая подруга Меган Маркл канадская стилистка Джессика Малруни вместе со своей пятилетней дочерью Айви прилетела в Лондон из Торонто.
Предположительно, Меган выберет подругу крестной для новорожденного. Известно, что супруга принца Гарри Меган Маркл - крестная мама твоих детей своей подруги-стилистки. Мегае крестила и Айви, и двоих других детей Малруни – близнецов Брайана и Джона, - сообщает teleprogramma.pro.
Подруга герцогини опубликовала в Instagram снимок двух одинаковых пар туфель - детские и свои. "Мама и дочка собираются в поездку. Подходящие туфли?" – подписала она фото.
Сейчас британские букмекеры принимают новые ставки - кому Меган и принц Гарри предложили стать крестными маленького Арчи Харрингтона. В числе фаворитов по ставкам – Джордж и Амаль Клуни, принц Уильям, теннисистка Серена Уильямс, но больше всего шансов букмекерские конторы дают лучшей подруге герцогини Сассекской – 39-летней канадской стилистке Джессике Малруни.
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