На северо-западе Москвы собака покусала ребенка на детской площадке на глазах очевидцев
23 мая 2019, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве собака набросилась и покусала ребенка на глазах хозяйки пса и очевидцев. Инцидент произошел на северо-западе столицы. Собака напала на маленькую девочку на детской площадке в одном из дворов на улице Героев Панфиловцев.
Агентство городских новостей «Москва» передало, что собачница после нападения ее любимицы на малышку начала оскорблять очевидцев происшествия.
Сообщение о нападении собаки на маленького ребенка поступило в полицию, - сообщает «СП».
О том, в каком состоянии находится ребенок после укусов собаки, не сообщается.