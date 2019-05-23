На северо-западе Москвы собака покусала ребенка на детской площадке на глазах очевидцев

В Москве собака набросилась и покусала ребенка на глазах хозяйки пса и очевидцев. Инцидент произошел на северо-западе столицы. Собака напала на маленькую девочку на детской площадке в одном из дворов на улице Героев Панфиловцев.

Агентство городских новостей «Москва» передало, что собачница после нападения ее любимицы на малышку начала оскорблять очевидцев происшествия.

Сообщение о нападении собаки на маленького ребенка поступило в полицию, - сообщает «СП».

О том, в каком состоянии находится ребенок после укусов собаки, не сообщается.