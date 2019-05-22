Дополнительные финансы для АПК

На 23-й сессии кубанские парламентарии обсудили вопрос по оказанию дополнительной финансовой помощи кубанским аграриям. Рассмотренное ими постановление предусматривает внесение изменений в профильную госпрограмму - основной документ по развитию в Краснодарском крае сельского хозяйства.

Более подробно депутатов с изменениями ознакомил руководитель регионального Минсельхоза Федор Дерека.

Корректировки в госпрограмму предполагают выделение дополнительных объемов ассигнований на ключевые направления агропромышленного комплекса Кубани. Возможным это стало за счет перераспределения средств краевого бюджета. Финансовую «подпитку», в частности, получат такие отрасли, как животноводство, семеноводство и виноградарство. На культивирование «солнечной ягоды» потратят основную сумму – порядка 100 миллионов рублей. Деньги пойдут на дальнейшую модернизацию и перевод питомников на современные передовые технологии, позволяющие сократить сроки производства саженцев новых перспективных сортов в пять раз. Средства «задействуют» также в создании базы инструментального контроля ускоренного размножения винограда.

Что касается семеноводства, то дополнительную финподдержку из краевого бюджета израсходуют на возмещение затрат сельхозпроизводителей, связанных с приобретением гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции.

- Вносимые в профильную госпрограмму изменения позволят сделать нам еще один шаг в развитии регионального АПК. Мы и в дальнейшем максимально будем использовать имеющиеся у нас законодательную базу и финансовые инструменты для оказания всесторонней поддержки нашим аграриям, изыскивать возможности для дополнительного стимулирования сельского хозяйства. Ведь оно - один из основных двигателей экономики Краснодарского края, - прокомментировал документ спикер ЗСК Юрий Бурлачко.