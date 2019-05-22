Госдума приняла законопроект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов и пожилых

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за отказ обслуживать пожилых и людей с ограниченными возможностями. В документе речь идёт о ситуациях, когда потенциальный потребитель не может получить необходимую услугу или товар из-за ограничений по здоровью или возрасту.

Отмечается, что будут введены дополнения в статью 14.8 (нарушение иных прав потребителей) Кодекса об административных правонарушениях. Закон предусматривает штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей - для юридических лиц, - передаёт РИА Новости.

Исключением станет продажа товаров несовершеннолетним, обеспечение доступа к управлению транспортным средством, доступа к развлекательным объектам повышенной опасности и авиаперевозка пассажиров.

Отмечается, что законопроект был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина из-за участившихся случаев отказов инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям россиян в доступе к некоторым объектам и услугам, в том числе в сфере отдыха, транспорта и потребления.