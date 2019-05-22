Воскресенский район: женщину и мужчину убили в квартире

В посёлке имени Цюрупы Воскресенского района обнаружили изрезанные тела мужчины и женщины. Об этом сообщает областной ГСУ СКР.

Обнаружены тела двух человек с множественными ножевыми ранениями грудной клетки и шеи. Погибшие установлены: ими являются 30-летний хозяин квартиры 26 летняя сожительница, передает сайт Подмосковье сегодня.

Также в Иркутске погиб маленький ребенок, выпав из окна. Окно, в которой находится несовершеннолетний, было оборудовано москитной сеткой. Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможную причину произошедшего, сообщает Телеинформ.