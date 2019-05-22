Подстегнуть инвестиционную активность

В ходе 23-й сессии ЗСК парламентарии проголосовали за расширение перечня субъектов, имеющих право претендовать на льготное предоставление им земельных участков.

Законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона Краснодарского края «О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения» представил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

По его словам, принятие законопроекта обусловлено необходимостью привлечения наибольшего числа инвесторов, а именно реализующих масштабные инвестпроекты, как по строительству новых объектов, так и по реконструкции уже имеющихся.

- Законопроект будет способствовать расширению инвестиционной активности в крае, что является одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, – подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.