Политолог рассказал, как власти намерены повышать уровень патриотизма у молодежи

Глава политологических исследований назвал реальные причины, по которым в регионах могут озаботиться патриотическим воспитанием молодежи. Об этом сообщает РБК.

Эксперт политологических исследований Павел Салин рассказал, как власти намерены повышать уровень патриотизма у молодежи.

«Что касается патриотизма, то сейчас есть такая установка. Губернаторы на местах просят, чтобы им дали ориентиры, четкие правила игры. Федералы говорят – вот они. На федеральном уровне каждый пытается лоббировать свои показатели, чтобы потом продавать губернаторам свои услуги, ездить по регионам и «чесать», - подчеркнул политолог. Об этом пишет НСН.