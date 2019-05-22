Эксперт: низкий уровень жизни ведет к хамству

Психолог Светлана Филатова проанализировала результаты исследования о самых хамских городах России. Об этом сообщают «Известия».

Исследование развернулось в 27 городах. Рейтинг самых хамских городов возглавили Пермь, Челябинск и Саратов. На четвертой позиции расположилась Москва, затем Брянск, передает НСН.

Эксперт Светлана Филатова заявила, что хамство в российских городах происходит не от лучшей жизни.

«Конечно же, хамство от бескультурья. Совесть воспитывается после того, как человек получил и удовлетворил все необходимые, самые низшие свои потребности в пище, безопасности и в признании. Когда у человека все хорошо, у него нет потребности хамить», - подчеркнул психолог.