Как накажут робота за убийство человека?

Законопроект, устанавливающий правовые основы эксплуатации инновационных транспортных средств, внёс в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР). После его принятия фактически никто не будет нести ответственность за смерть человека на дороге.



Максимальная компенсация за убитого беспилотным автомобилем человека в проекте документа предусматривает 1 млн рублей. Получается, что это цена легального убийства человека в России. В Уголовном Кодексе также нет ответственности за убийство человека роботом.



Во всём мире юристы, социологи, учёные аккуратно разрабатывают этику взаимоотношений людей и роботов, у нас же решили всё просто - если умер под колёсами - сам виноват, вот родственникам миллион, а бабы новых нарожают. В таком виде законопроект не имеет права на существование и, вероятнее, всего общественность будет против его принятия.



