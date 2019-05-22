Актёр Игорь Ботвин: мой отец пил, частенько бил меня. Я его простил

Более откровенного актера я не встречала за свою карьеру журналиста. С актером Игорем Ботвиным можно говорить на разные темы. И всегда ответы его обескураживают. Непревзойденный Потемкин из «Фаворита», хитрюга Михель Блювштейн из «Соньки Золотой Ручки» или сотрудник УГРО из «Лиговки», везде хорош и интересен актер. Поэтому и интервью, которое состоялось в Санкт-Петербурге, больше походило на рассказ актера о своей жизни и ее восприятии. Игорь Ботвин специально для «Аргументы Недели».









- Игорь, ты действительно настолько откровенен по жизни или это актерская игра?

- А чего мне играть? Мне этого хватает в кино и на сцене. Мне интересная сама жизнь. Хочется разобраться в своих «демонах». Хочется понять смысл жизни. Я с детства наблюдал у себя такую тягу к познаниям бытия. Вот представь себе, что маленький мальчик задумывается о смерти. Вот я умер. Меня положили в гроб, у могилы стоят люди, потом меня закапывают, потом мое тело начинает разлагаться. А я за всем этим наблюдаю. Да, наблюдаю. Откуда у маленького ребенка такие мысли? Что я хотел понять? Видимо то, что есть что-то вечное. Что-то живет вечно. То, что я это понял еще в детстве – факт. Это совсем не бред и не мечты. Видимо, есть во мне определенный дар видеть то, что не многим дано.

- И что ты видишь?

- Людей, события, подсказки. Ты знаешь, что в произведениях Александра Сергеевича Пушкина заложен определенный смысл? Код Пушкина. В его произведениях есть символика. Каждый персонаж его – символ. Ты знаешь, что когда Пушкин писал стихи, то у него возникали некие образы? Возможно, в несколько бессознательном состоянии, но образы. Он четко знал, что существуют демоны и ангелы. И они в нас. Как-то во сне, я увидел свою сущность. Это то, что далеко запрятано в нашем сознании. Наш негатив. И когда я его увидел, то пришел в ужас! Неужели это я! Да, я увидел своих демонов.









- Игорь, но практически у каждого человека есть несколько лиц. И они появляются тогда, когда нам это нужно. Ты согласен?

- Возможно. Но я говорю сейчас о том, о чем мы и догадываться не можем. Например, в произведениях Пушкина скрыта информация. За каждым его героем стоит определенное социальное явление. Если разобраться в этом, то можно понять, как устроено мироздание. Правда. Посмотри сама! Например, животные. Это же символы. Лиса- хитрость, а волк – зло. Это на примитивном уровне, но в этом есть и глубокий смысл.

- Игорь, ты хочешь познать законы жизни и смерти?

- Знаешь, детство у меня было не таким уж веселым. Мой отец пил, приходил уставший и раздраженный домой. Частенько бил меня. Бывало, что несправедливо бил. Я его простил давно. Так вот, когда он умер, то я радовался. Радовался тому, что он теперь спокоен и счастлив. Я знаю это. Знаю, что в ином измерении существует другая жизнь. Думаю, что более совершенная. Об этом нам и говорил сам Иисус. Но он и учил нас построить накую жизнь и на земле, но увы, люди не всегда понимают сокровенное.

- Ты ходишь в храмы?

- Да, мне это интересно. Но у меня есть своя философия. У меня свои отношения с Богом. Мне, например, не очень нужны посредники… Посредники между мной и Богом. Почему? Читайте Библию! Там найдете ответы на все вопросы. Там полно информации. И Иисус нес ее напрямую людям. А не через посредников. Меня иногда спрашивают: «А как ты можешь батюшку обсуждать? Грех это!» Да батюшек только и надо обсуждать! Они же нас обсуждают. Хорошо, если повстречался умный и понимающий пастырь. А если нет? Кроме расстройства ты от него ничего не получишь. Нужно верить Богу! Только Богу! Сейчас у нас церковь превратилась в коммерческие предприятия. Я вот часто думаю: «А почему у нас в церквях нет кассового аппарата?» Ведь в храмах, монастырях, например, можно остановиться, как в гостинице или купить дорогую вещь. И тебе даже дадут чек. Но, что на нем ты прочитаешь? Пожертвование! Понимаешь значение этого слова? Вот и хорошо. Кто сколько смог дать! Ан нет! Есть определенная цена, которую устанавливает церковь. Так какое это пожертвование? Вспомни святое Писание. Помнишь, как Иисус гонял всяких менял и торговцев, которые разворачивали коммерческую деятельность у храмов.

- Игорь, а что для тебя Бог?

- Безусловная любовь и прощение. Только это имеет смысл в нашей жизни.









Продолжение «Петербургских бесед» с Игорем Ботвиным следует….