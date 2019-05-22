Мы получили первые СПАСИБО нашим замечательным учителям

Лановой Василий Семенович - советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР (1980), ведущий актер Театра им. Е. Вахтангова, мастер художественного слова выразил благодарность своему первому педагогу Сергею Львовичу Штейну, который привёл его в профессию, привлёк к самодеятельности и вдохновил на дальнейший творческий путь.









Народная акция "Спасибо учителю". Присоединяйтесь!

Батышева Татьяна Тимофеевна – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, директор Научно-практического центра детской психоневрологии:









«Не забыть сказать «спасибо»… Это важно сделать именно сейчас, именно сегодня, чтобы по-настоящему поблагодарить тех людей, которые помогли тебе в этой жизни. Кто эти люди? Конечно, наши учителя… И для меня учителями прежде всего стали родители.

Я хочу сказать огромное спасибо своей маме, она – врач в пятом поколении, отцу, который всегда был рядом и направлял меня. Ну, и конечно, спасибо моей учительнице Альбине Николаевне, которая верила в меня и всегда говорила, что нужно много трудиться, чтобы чего-то достичь. Также я хочу поблагодарить великих академиков всего мира, а отдельно: Александра Анисимовича Скоромца, который первый дал мне в руки неврологический молоточек, и главного невролога страны Евгения Ивановича Гусева.

Дорогие друзья, я прошу вас присоединиться к нашему флешмобу «Скажи «спасибо» учителю!»

Николай Лукинский, артист разговорного жанра, заслуженный артист России:









- Учителей и школу я всегда вспоминаю с самыми теплыми чувствами. Я со своей женой проучился с первого по десятый класс, так что за одной партой практически формировалась семья.

Когда начинаем перебирать школьные фотографии, то сразу возникает очень много приятных воспоминаний. Когда один смотришь, то сложно все вспомнить, а когда вместе, то над нами всегда звучит теплая ностальгическая нота.

Я всегда с удовольствием езжу на школьные юбилеи, от которых тоже всегда остаются самые лучшие воспоминания. А учителя, по-моему, не стареют. Спасибо им!

Ирина Чащина, вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по художественной гимнастике:









- Я училась в Омске, и очень рада, что имела возможность каждый день посещать школу, которая дала мне очень многое! А потом начались непрерывные поездки, и я уже не могла так учиться. Иногда мы встречаемся с одноклассниками, но, к сожалению, это бывает очень редко, потому что я почти постоянно в нахожусь Москве.

Не так давно в Омске я случайно встретила учительницу и никак не могла вспомнить, какой же предмет она преподавала. Потом, правда, вспомнила! Из предметов мне очень нравились биология, анатомия и, конечно, физкультура. А вот химию и физику не очень любила, потому что всегда надо было что-то решать, задачки эти. Девятый класс я закончила с двумя четверками, а остальные были «пятерки». И хотя потом учиться стало тяжелее, я всегда с теплотой вспоминаю учителей. Спасибо им!

Марина Круглова, бывший вице-президент национального конкурса «Мисс Россия»:

- Для меня школа – это первая учительница, цветы, банты, колокольчик и... очень много поклонников, потому что я хорошо училась, у меня все списывали и все мальчики любили.

У нас был один коллектив – сначала детский сад, потом школа и один и тот же двор - и все рядом. Так что вся жизнь среди своих. Рядом были и учителя, многих из которых, к сожалению, уже нет с нами. Но я до сих пор с благодарностью вспоминаю их...

Наталья Белохвостикова, народная артистка России:









- Я очень благодарна школе за то, что она не помешала мне и отпустила меня, школьницу, в институт кинематографии, дав возможность сдать экзамены экстерном. Училась я в замечательной английской спецшколе № 20 на Вспольном переулке, и у нас был директор Антон Петрович Полехин. Сейчас, к сожалению, его с нами уже нет...

Каждое божье утро – в снег, в дождь, в жару - он каждого из нас встречал у калитки школы и каждому, зная нас по именам, говорил «Доброе утро!». Это до сих пор является для меня самым большим потрясением, потому что потом я ни от кого и нигде этого не слышала. Это всегда было не только искренне, а он по-настоящему болел за нас! Когда у меня не стало отца, он позвонил и спросил: «Наташа, почему же ты мне сначала не позвонила?».

Антон Петрович следил за нашей жизнью, радовался за нас и горевал вместе с нами, несмотря на то, что мы становились взрослыми...

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