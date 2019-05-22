СМИ сообщили об инциденте с разлитым бромом в лаборатории «Сколково»

СМИ сообщили об инциденте с разлитым бромом в лаборатории инновационного центра «Сколково». По данным столичных экстренных служб разлилось пять граммов брома, опасного вещества для здоровья человека.

В результате разлития брома пострадал сотрудник лаборатории, вдохнувший пары вещества, - передает РИА Новости.

По данным ТАСС, этот лаборант переливал бром и разлил опасную жидкость. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Здание лаборатории не эвакуировали.

Признаки отравления бромом: у человека начинается раздражение слизистых оболочек, головокружение, носовые кровотечения, а при более высоких концентрациях — спазмы дыхательных путей и удушье. Достаточно содержания брома в воздухе в концентрации около 0,001%, - уточняет РБК.

Представители фонда «Сколково» рассказали, что последствия выброса паров брома устранены, дальнейших угроз для работы нет.