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СМИ сообщили об инциденте с разлитым бромом в лаборатории «Сколково»

22 мая 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ сообщили об инциденте с разлитым бромом в лаборатории «Сколково»
фото: pixabay.com

СМИ сообщили об инциденте с разлитым бромом в лаборатории инновационного центра «Сколково». По данным столичных экстренных служб разлилось пять граммов брома, опасного вещества для здоровья человека.

В результате разлития брома пострадал сотрудник лаборатории, вдохнувший пары вещества, - передает РИА Новости.
По данным ТАСС, этот лаборант переливал бром и разлил опасную жидкость. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Здание лаборатории не эвакуировали.

Признаки отравления бромом: у человека начинается раздражение слизистых оболочек, головокружение, носовые кровотечения, а при более высоких концентрациях — спазмы дыхательных путей и удушье.  Достаточно содержания брома в воздухе в концентрации около 0,001%, - уточняет РБК.

Представители фонда «Сколково» рассказали, что последствия выброса паров брома устранены, дальнейших угроз для работы нет.

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