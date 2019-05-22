В Тверской области продожают искать пропавших Яну Базарову и Катю Трифонову. Приметы школьниц

В Тверской области продолжают искать пропавших в городе Ржеве школьниц Яну Базарову и Катю Трифонову. 16-летнюю Яну и 17-летнюю Катю ищут родители, полиция, волонтеры.

Обе девочки проживали с родителями во Ржеве, учились в городской школе №1. Базарова и Трифонова ушли из дома утром 20 мая и не вернулись. С понедельниках об их местонахождении ничего не известно.

Приметы Яны: рост 155 см, худощавая, глаза карие, волосы тёмно-русые чуть ниже ушей, носит волосы убранными в высокий хвост – пальмой. Под бровью маленький шрам. Вероятнее всего была одета в чёрную толстовку с капюшоном, чёрные джинсы и черно-белые кеды "Адидас". Яны с с собой был iPhone 6 цвета "розовый металлик".

Рост Кати 165 см. Она тоже худощавая. Волосы тёмно-русые длинные, затылок и виски выбриты, глаза карие. Была в вельветовой ветровке тёмно-синего цвета с розовыми вставками, короткой красно-синей юбке и белых кроссовках с цветными шнурками. Обе девушки при себе имели паспорта.