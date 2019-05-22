На Играх победителей героем стал 8-летний пловец

На VII Региональном этапе Всемирных Игр победителей для детей, победивших онкогематологические заболевания, определились 10 финалистов.

В июле представлять Челябинскую область на Всемирных Играх в Москве будут дети из пяти южноуральских городов: Бабушкина Полина - 8 лет, Челябинск, Бахрах Михаил - 9 лет, Магнитогорск, Богомолов Сергей - 16 лет, Магнитогорск, Воропаев Дмитрий - 8 лет, Магнитогорск, Дектярёв Ярослав - 7 лет, Челябинск, Куклев Александр - 16 лет, Челябинск, Постнов Алексей - 14 лет, Коркино, Рохмистров Денис - 16 лет, пос. Октябрьский (Копейск), Свиридова Ярослава - 10 лет, Миасс, Фоменков Кирилл - 16 лет, Челябинск.

Региональный этап Игр победителей, организованный фондом «Искорка», прошёл в Челябинской области и стал рекордным по числу участников. В нем приняли участие 252 ребёнка (в 2018 году - 190 детей).

Отборочные этапы Всемирных игр проводятся только в 8 регионах России и 3 зарубежных странах. Из них челябинские Игры - самые масштабные по количеству участников и числу мероприятий, проведенных для детей за два дня.

«Игры победителей - это не просто​ состязания в спорте. Это праздник героев, которые доказали, что могут победить болезнь, - считает исполняющая обязанности министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. - Эти дети рано узнали ценность жизни и здоровья. Пусть глядя на них, ребята, которые ещё проходят лечение, наберутся решимости и тоже справятся с болезнью».

Одним из настоящих героев Игр стал 8-летний Владислав Родионов, который в борьбе с раком пять лет назад потерял оба глаза. Однако глазные протезы Владу не помеха. На легкой атлетике он успешно пробежал свою дистанцию, куратор при этом бежал рядом. А вот на соревнованиях по плаванию Влад просто сразил всех болельщиков – он проплыл по своей дорожке после общего старта, вместе со всеми участниками, без сопровождающих и соблюдая технику брасса. Влад специально тренировался перед Играми. Но и в жизни он стремиться быть таким, как все. Это удивительно, но Влад катается на двухколесном велосипеде. Учится играть на музыкальных инструментах. И мечтает о будущих героических профессиях.

Участники Игр соревновались в 8 видах спорта, посетили десяток мастер-классов, катались на лошадях, смотрели спектакль. А на церемонии закрытия получили медали и подарки.

«Мы выбрали современные подарки. Малыши получили самокаты и 3D ручки, а подростки - рюкзаки, фитнес-браслеты, портативные колонки и наборы косметики. Дети ничего подобного не ожидали, поэтому было просто море эмоций», - рассказала руководитель благотворительного движения «Искорка Фонд» Евгения Майорова.

«Искорка Фонд» благодарит за поддержку Правительство Челябинской области, а также партнёров Игр: Челябинский цинковый завод, завод «ЧТПЗ», «Чебаркульскую птицу», типографию «2 комсомольца», оздоровительный комплекс «Лесная застава», «Новатэк», промышленную группу «Конар», бойцовский клуб «Феррум» и медиахолдинг «Гранада Пресс». А также лабораторию «Гемотест», которая приобретет авиабилеты для поездки в Москву 10 финалистов.

Фото: Сергей Коляскин