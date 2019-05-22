Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в июне 2019 года. Данную информацию в минувший понедельник, 21 мая, предоставил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, июнь в столице не будет жарким. Предполагается, что по ночам в городе будет до плюс 11,5 градуса, а днем – до 21,7 градуса. Евгений Тишковец подчеркнул, что это умеренный и комфортный скандинавский тип погоды, передает издание "Известия".

Согласно последним данным, первая декада июня будет несколько теплее, чем вторая и третья. В начале месяца в Москве будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.