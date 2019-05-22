Ракетчики в России обучат турецких военных работе с ЗРК С-400

Ракетчики в России обучат турецких военных работе на российских зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400. Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал о направлении в Россию группы военных для обучения работе на ЗРК С-400.

США ранее выдвинули Турции ультиматум из-за покупки российской зенитно-ракетной системы, поставив Анкару перед выбором. Турция определиться в течение двух недель. Очевидно, определилась. По словам высокопоставленного турецкого военного, обучение в России уже началось, - передает RT.

"Группа наших военных отправилась в Россию для обучения работе на С-400. Оно уже началось", — цитирует слова главы Минобороны Турции Хулуси Акара телеканал NTV.