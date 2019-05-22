Вдова Доренко рассказала о последнем дне жизни журналиста
22 мая 2019, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Вдова известного журналиста Сергея Доренко Юлия рассказала о последнем дне его жизни. Женщина призналась, что в последнее время постоянно прокручивает его в голове и никак не может остановиться.
Оказалось, что с утра Юлия вместе с мужем следила за Парадом Победы. Супруга предложила журналисту никуда не ходить и остаться дома, чтобы посмотреть фильм. В какой-то момент Сергей решил поехать в Ярославскую область к другу. Юлия не волновалась, поскольку муж часто ездил к приятелю, передает teleprogramma.pro.
Доренко позвонил уже от друга. Он радостно сообщил, что в пути встретил костромских мужиков, которые помогли ему с бензином. Мужчина был очень счастлив, изображал интонации людей и смеялся.
На Москву чуть позже обрушился ливень, поэтому Юлия написала мужу, чтобы он ехал осторожно. Сергей ответил, что не будет торопиться. Вскоре жене журналиста позвонила его мама и заявила, что не может связаться с сыном. Чуть позже Юлии сообщили о трагедии.
Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая из-за разрыва аорты.