Инцидент, как в Подмосковье водитель BMW давит бездомную собаку, запечатлен на видео. Накажут ли его?

Камеры видеонаблюдения в Подмосковье зафиксировали, как водитель BMW намеренно давит бездомную собаку. Инцидент произошел в Немчиновке на майских праздниках, - сообщает kp.ru.



Жители Немчиновки, оказавшиеся очевидцами этого страшного и дикого инцидента, обратились в местную полицию по факту жестокого обращения с животными. Люди хотят, чтобы злоумышленник был наказан. Оии уверены, что водитель специально задавил животное.

BMW принадлежит участнику скандального шоу "Хулиганы" Артуру Асатряну. Видеокамеры зафиксировали, как машина поворачивает на хорошо просматриваемом перекрестке направо. Водитель ехал медленно. Вероятно, он должен был увидеть лежащую в 20 метрах от перекрестка на середине дороги собаку.

Отметим статья "Жестокое обращение с животными" не имеет уточнений относительно принадлежности самого животного. В статье не указано, что дело возбуждается только по домашним питомцам, в УК РФ написано, что лицо, причинившее страдание животному, должно понести наказание.

Артур Асатрян рассказал что машина сейчас находится у его друга, 25-летнего Григория Мирзояна. И что это он был за рулем BMW в тот день. Мирзоян убеждает, что собаку сразу не заметил." Когда я по ней проехал передними колесами, я не подумал, что это собака. А когда проехал задними и услышал собачий визг, то понял. Я хотел заехать во двор и развернуться, чтобы посмотреть на состояние собаки, но она уже уползла", - цитирует его "КП".