Закон о квотировании выбросов будет рассмотрен в ближайшее время

Закон о квотировании выбросов и применении сводных расчетов будет рассмотрен Госдумой РФ в ближайшее время, сообщил в своем телеграм-канале председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

О необходимости ускорить работу над проектом говорил руководитель Челябинской области Алексей Текслер, проблема обсуждалась недавно на экологическом форуме «Чистая страна», и на встрече его участников с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Это очень важный для Челябинской области законопроект. Инициатива о его принятии исходила именно от нашего региона, текст опирается на предложения, которые прозвучали именно из Челябинска», - подчеркнул Владимир Бурматов.

Напомним, закон о квотировании выбросов и применении сводных расчетов предполагает суммирование выбросов всех предприятий и автотранспорта, давая возможность оценить реальную картину загрязнения воздуха в городе, и уже исходя из нее выдать каждому предприятию разрешение с учетом общего загрязнения.

Сейчас при выдаче разрешения на выбросы общие показатели загрязнения воздуха не учитываются, и получается, что каждое предприятие по отдельности нормативы не превышает, но из-за наложения различных источников выбросов, совокупный уровень загрязнения воздуха оказывается сверх нормы. Особенно остро это ощущают жители во время неблагоприятных метеорологических условий.