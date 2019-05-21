В России завершается эксплуатация самолета Ту-134 для перевозки пассажиров, авиалайнер летал почти 40 лет

В России завершается эксплуатация самолета Ту-134 для перевозки пассажиров. Легендарный российский самолет Ту-134 выполнил свой последний пассажирский рейс, доставив пассажиров из Иркутска в город Мирный. Из Мирного самолет-легенда советской авиапромышленности, выпущенный в 1980 году, отправится в Новосибирск. Авиалайнер установят в музее авиации и космонавтики, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

На странице международного аэропорта "Иркутск" в социальной сети Facebook говорится: "Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс – заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса". На легендарном для советской авиации самолёте в Мирный из Иркутска отправились 70 пассажиров. Это воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет".