Трагедия на Урале: автомобиль с пятью пассажирами вылетел с моста в реку

В селе Коптелово в Свердловсокй области автомобиль ВАЗ-21053 вылетел с моста в реку. Погибло пять человек. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Причины, по которым водитель съехал с моста вправо по ходу движения, из-за чего произошла авария, пока неизвестны.

После падения в реку Реж погибли все находившиеся в машине пассажиры. Как отмечают представители Госавтоинспекции, среди них был ребенок. Обстоятельства катастрофы выясняются, сообщает ПолитЭксперт.