Трагедия на Урале: автомобиль с пятью пассажирами вылетел с моста в реку
20 мая 2019, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
В селе Коптелово в Свердловсокй области автомобиль ВАЗ-21053 вылетел с моста в реку. Погибло пять человек. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
Причины, по которым водитель съехал с моста вправо по ходу движения, из-за чего произошла авария, пока неизвестны.
После падения в реку Реж погибли все находившиеся в машине пассажиры. Как отмечают представители Госавтоинспекции, среди них был ребенок. Обстоятельства катастрофы выясняются, сообщает ПолитЭксперт.