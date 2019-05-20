Как правительство собирается наполнить деревню людьми?

Госпрограмма развития села до 2025 г. предполагает в 1,38 трлн рублей на создание нормальных условий жизни в деревне. Это вдесятеро больше того, что село получило в предыдущую пятилетку.



Кабинет министров давно и отлично знает, какие проблемы пора радикально решать на селе. Во-первых, вытащить из нищеты 37,6 млн крестьян. Сейчас, если верить Росстату, их средний доход на 40% меньше типичного по РФ. В новой программе не обещают золотых гор, но хотя бы хотят подтянуть цифру до 75% от среднего по стране.



По оценкам экономистов РАНХиГС, в зависимости от региона от 8 до 20% трудоспособного сельского населения выезжает на сезонные работы за сотни километров от родного села. Особенно это развито в Центральной России, где крупные города буквально вытягивают до 30–40% селян. За последние 15 лет с карты РФ исчезли 2,2 тыс. сельских населённых пунктов, за последние 30 лет – 9,5 тысячи. По подсчётам специалистов, осталось 19,5 тыс. всё ещё обозначенных на карте деревень и сёл, в которых на деле никто не живёт. Всего 153 тыс. деревень и сёл, так что пустует практически каждое восьмое.



На сей раз в чиновничьих кабинетах запахло освоением громадной суммы в 1,38 триллиона. На чьё реальное устойчивое развитие пойдут эти несметные деньги?



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