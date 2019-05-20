Первая «Ночь музея» в «Тракторе» удалась

Клубный музей в этот вечер работал бесплатно. Одновременно экскурсии шли двух залах музея – историческом и современном, а также непосредственно на самой арене рядом с ледовым полем. Экскурсоводы рассказывали секреты истории Клуба, технологию заливки льда, о космической вахте талисмана команды Медведя и еще многое-многое другое.

Гости не стесняясь задавали вопросы. В фойе арены внимание привлекла выставка ретро-формы команды. Здесь были потрепанные и повидавшие не один десяток хоккейных баталий экземпляры 70-ых, 80-ых, 90-ых и 2000-ых годов. Дополнили картину – коллекция деревянных клюшек. Немало болельщиков с упоением листали программки клуба: отдельные и уже пожелтевшие скромные листочки из сезонов 70-ых годов прошлого века, глянцевые современные программки, начиная с сезона 2007/2008г. Интерес вызывали фотографии сегодняшних игроков «Трактора» в начале хоккейной карьеры, и как они менялись от сезона к сезону. Подчеркнем, что ХК «Трактор» практически единственный клуб в Лиге, который делает полноценные программки к каждому матчу, а не к серии и в сокращенном виде.

Интеллектуальные конкурсы и викторины на знание истории команды, хоккейной терминологии и игроков собрали знатоков разного возраста. Никто не остался без призов и вкусных подарков. Библиотека «Трактора» пополнилась еще почти сотней книжек. Длинная очередь выстроилась к специалисту по текстильному дизайну. На принесенных болельщиками футболках, шапочках, толстовках появился логотип «Трактора», сделанный специальной краской, которая не смывается при стирке. Каждый мог выбрать себе размер и цвет логотипа. Многие делали футболки сразу для всей семьи.

Приятным бонусом для пришедших на «тракторную» «Ночь музеев» стала автограф-сессия с игроками и ветеранами Клуба. Артем Бородкин, Илья Карпухин, Евгений Петриков Артем Пеньковский и Юрий Федорович Шумков одарили автографами и фотографиями всех желающих, а затем вместе со всеми вышли на лед. Покататься на льду Арены выстроилась длинная очередь. Ледовое поле постаралось и вместило всех желающих. Полтора часа катания превратили ледовое поле в почти снежное. «Так необычно смотреть со льда на трибуны. Да и вообще – кататься на поле, где играет любимый «Трактор» – это круто! Почаще бы такие мероприятия проводили для болельщиков», - делились эмоциями гости «Ночи музеев».

Отметим, что основную часть участников хоккейной «Ночи музеев» составили семьи с детьми. На лед чаще всего выходили и мама и папа. Многие родители спокойно выпускали детей кататься без сопровождения.

«Ночь музеев» - это совершенно новый формат праздника для болельщиков. Рады, что вечер пятницы мы смогли сделать интеллектуальным и спортивным. Первый раз провели, все отлично получилось. Думаю, что это мероприятие станет традиционным и ежегодным», - подчеркнул директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»