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"Коммерсантъ" предупредил о новой схеме мошенничества через банкоматы

20 мая 2019, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

"Коммерсантъ" предупредил о новой схеме мошенничества через банкоматы
фото: pixabay.com

В терминалах московских банков в последнее время участились случаи мошенничества. Правонарушители разработали новую схему по хищению денег, которая доказала свою эффективность накануне в "Сбербанке".

Суть схемы заключается в следующем: злоумышленник подходит к банкомату без карты и выбирает какую-либо операцию, но не завершает её.

После чего подходит будущая "жертва" видит предложение вставить карту и набрать пин-код, но при этом завершается предыдущая операция и автоматически снимаются деньги с карты.

В банке объяснили, что ИПТ запрограммирован таким образом, что можно сначала выбрать назначение платежа и только в самом конце способ оплаты, если выбран безналичный расчёт и не завершена операция, то следующий, вставив свою карту, ее завершает, - передаёт "Коммерсантъ".

Отмечается, что операция автоматически прервётся через 1,5 минут, если человек не введёт необходимые данные.

Как сообщает издание, представители "Сбербанка" сообщили, что все банкоматы надёжно защищены, но призвали клиентов быть внимательнее при использовании системы самообслуживания.

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