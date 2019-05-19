Тест: Вы счастливы в постели или нет?
19 мая 2019, 21:31 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Газета Guardian предложила своим читательницам определить степень своей удовлетворенности от секса. Его составили эксперты-психологи. Утверждается, что ответы на предлагаемые вопросы помогают оценить свою интимную жизнь.
Для прохождения теста необходимо ознакомиться с вопросами, записать буквы ответов, а потом подсчитать их количество.
1) мысль о сексе с моим партнером
A: возбуждает
B: не вызывает особых эмоций
C: тревожит
2) при обсуждении секса, мой партнер/ша
А: с удовольствием поддерживает разговор
B: отвечает без интереса, односложными предложениями
C: никогда не обсуждаете секс
3) мы с партнером/шей говорим о сексе
А: достаточно регулярно
B: только когда нам действительно нужно
C: никогда
4) я нахожу секс с партнером/шей
А: очень страстным
B: удовлетворительным
C: неудовлетворительным
5) для меня быть без одежды в присутствии партнера
А: абсолютно комфортно
B: немного неудобно
С: очень неудобно
6) мы касаемся, целуемся, обнимаем и выражаем привязанность
А: Очень часто
Б: Иногда
С: Редко
7) разговор о сексе
A: комфортен для меня
B: смущает меня
C: заставляет стыдиться
8) мой партнер/моя партнерша
A: удовлетворен/на нашими сексуальными отношениями
B: я надеюсь, что в целом удовлетворен/на, но это не точно
C: не удовлетворен/на
9) во время секса я испытываю
А: оргазм
Б: просто приятные ощущения
C: тревогу и неудобства
10) в подростковом возрасте мы с родителями говорили о сексе
А: открыто и регулярно
B: изредка, но это меня смущало
С: никогда и ни за что
11) мы решаем разногласия с партнером
А: довольно легко
B: все зависит от характера разногласий
C: мы не можем договориться
12) если мой партнер говорит, что хочет попробовать что-то новое в сексе
А: я испытываю интерес и с удовольствием принимаю участие в обсуждении
B: я чувствую себя немного неловко, и просто надеюсь, что мне это понравится
C: я чувствую беспокойство и задаюсь вопросом, что делаю не так
13) когда я чувствую неудовлетворенность в своей сексуальной жизни
A: открыто говорю
Б: мирюсь с этим
C: надеюсь, что проблема решится
14) Я чувствую эмоциональную близость к своему партнеру, когда занимаюсь сексом
А: да
B: не знаю
C: Нет
15) я фантазирую на тему секса с кем-нибудь более сексуальным, чем мой партнер/ша
А: редко
Б: иногда
C: много
Большая часть ответов А
Похоже, у вас и вашего партнера отличная сексуальная жизнь. Вы готовы открыто говорить о том, чего вы хотите от секса. Вы очень близки друг другу. Регулярные отношения по-прежнему нечто особенное для вас обоих. Не забывайте про собственные фантазии и интересы. И помните, если в отношениях возникнет пауза по той или иной причине — в этом нет ничего плохого. Пауза способствует усилению влечения друг к другу.
Большая часть ответов B
Вам кажется, что вы с партнером в целом удовлетворены отношениями, хотя и чувствуете отчужденность. Возможно, нужно что-то поменять в сексуальных отношениях и открыто поговорить об этом. Не исключено, что вы боитесь обидеть партнера или партнершу. Похоже, что между вами и вашим партнером существует эмоциональный разрыв. Возможно, вы открыты в своих эмоциях в целом, но, возможно, вы избегаете определенных тем, таких как удовлетворение.
Подобные ситуации достаточно распространены. Попробуйте начать диалог. Попробуйте сделать массаж своему партнеру/своей партнерше. Это не только расслабляет, но и повышает интимность.
Большая часть ответов С
Похоже, в ваших отношениях серьезные проблемы, как в сексуальном, так и в эмоциональном плане. Может быть, вы чувствуете, что не можете говорить о сексе открыто. Возможно, вы чувствуете себя крайне неловко, или вы беспокоитесь, что будете отвергнуты, если ваш партнер скажет, что он удовлетворен отношениями.
Возможно, одна только мысль о сексе вызывает у вас беспокойство. Вы как будто сдерживаете свои эмоции. Попробуйте обсудить проблемы, как бы это не пугало вас. Не готовьтесь к разговору заранее. Лучше выделить время, когда вы оба чувствуете себя расслабленным.
Чтобы решить проблему, попробуйте для начала сблизиться. Возьмите партнера/шу за руку на прогулке. Лучше не игнорировать проблему, иначе все может закончиться разрывом. В Великобритании в таких случаях обращаются за помощью к специалистам. Это и рекомендуют сделать авторы теста.