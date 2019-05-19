Тест: Вы счастливы в постели или нет?

Газета Guardian предложила своим читательницам определить степень своей удовлетворенности от секса. Его составили эксперты-психологи. Утверждается, что ответы на предлагаемые вопросы помогают оценить свою интимную жизнь.

Для прохождения теста необходимо ознакомиться с вопросами, записать буквы ответов, а потом подсчитать их количество.

1) мысль о сексе с моим партнером

A: возбуждает

B: не вызывает особых эмоций

C: тревожит

2) при обсуждении секса, мой партнер/ша

А: с удовольствием поддерживает разговор

B: отвечает без интереса, односложными предложениями

C: никогда не обсуждаете секс

3) мы с партнером/шей говорим о сексе

А: достаточно регулярно

B: только когда нам действительно нужно

C: никогда

4) я нахожу секс с партнером/шей

А: очень страстным

B: удовлетворительным

C: неудовлетворительным

5) для меня быть без одежды в присутствии партнера

А: абсолютно комфортно

B: немного неудобно

С: очень неудобно

6) мы касаемся, целуемся, обнимаем и выражаем привязанность

А: Очень часто

Б: Иногда

С: Редко

7) разговор о сексе

A: комфортен для меня

B: смущает меня

C: заставляет стыдиться

8) мой партнер/моя партнерша

A: удовлетворен/на нашими сексуальными отношениями

B: я надеюсь, что в целом удовлетворен/на, но это не точно

C: не удовлетворен/на

9) во время секса я испытываю

А: оргазм

Б: просто приятные ощущения

C: тревогу и неудобства

10) в подростковом возрасте мы с родителями говорили о сексе

А: открыто и регулярно

B: изредка, но это меня смущало

С: никогда и ни за что

11) мы решаем разногласия с партнером

А: довольно легко

B: все зависит от характера разногласий

C: мы не можем договориться

12) если мой партнер говорит, что хочет попробовать что-то новое в сексе

А: я испытываю интерес и с удовольствием принимаю участие в обсуждении

B: я чувствую себя немного неловко, и просто надеюсь, что мне это понравится

C: я чувствую беспокойство и задаюсь вопросом, что делаю не так

13) когда я чувствую неудовлетворенность в своей сексуальной жизни

A: открыто говорю

Б: мирюсь с этим

C: надеюсь, что проблема решится

14) Я чувствую эмоциональную близость к своему партнеру, когда занимаюсь сексом

А: да

B: не знаю

C: Нет

15) я фантазирую на тему секса с кем-нибудь более сексуальным, чем мой партнер/ша

А: редко

Б: иногда

C: много

Большая часть ответов А

Похоже, у вас и вашего партнера отличная сексуальная жизнь. Вы готовы открыто говорить о том, чего вы хотите от секса. Вы очень близки друг другу. Регулярные отношения по-прежнему нечто особенное для вас обоих. Не забывайте про собственные фантазии и интересы. И помните, если в отношениях возникнет пауза по той или иной причине — в этом нет ничего плохого. Пауза способствует усилению влечения друг к другу.

Большая часть ответов B

Вам кажется, что вы с партнером в целом удовлетворены отношениями, хотя и чувствуете отчужденность. Возможно, нужно что-то поменять в сексуальных отношениях и открыто поговорить об этом. Не исключено, что вы боитесь обидеть партнера или партнершу. Похоже, что между вами и вашим партнером существует эмоциональный разрыв. Возможно, вы открыты в своих эмоциях в целом, но, возможно, вы избегаете определенных тем, таких как удовлетворение.

Подобные ситуации достаточно распространены. Попробуйте начать диалог. Попробуйте сделать массаж своему партнеру/своей партнерше. Это не только расслабляет, но и повышает интимность.

Большая часть ответов С

Похоже, в ваших отношениях серьезные проблемы, как в сексуальном, так и в эмоциональном плане. Может быть, вы чувствуете, что не можете говорить о сексе открыто. Возможно, вы чувствуете себя крайне неловко, или вы беспокоитесь, что будете отвергнуты, если ваш партнер скажет, что он удовлетворен отношениями.

Возможно, одна только мысль о сексе вызывает у вас беспокойство. Вы как будто сдерживаете свои эмоции. Попробуйте обсудить проблемы, как бы это не пугало вас. Не готовьтесь к разговору заранее. Лучше выделить время, когда вы оба чувствуете себя расслабленным.

Чтобы решить проблему, попробуйте для начала сблизиться. Возьмите партнера/шу за руку на прогулке. Лучше не игнорировать проблему, иначе все может закончиться разрывом. В Великобритании в таких случаях обращаются за помощью к специалистам. Это и рекомендуют сделать авторы теста.