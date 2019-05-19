Пассажирка, обвиняемая в драке с представителями авиакомпании, утверждает, что ее кто-то напоил водкой

Напомним, что за хулиганские выходки на борту воздушного судна можно получить многотысячный штраф и даже тюремное заключение, пишут «Аргументы недели-Крым».

Пассажирка рейса Москва-Симферополь обвиняется в драке с представителями авиакомпании.

Задержанная объяснила свое поведение тем, что была кем-то угощена водочкой, после пития которой перестала контролировать свои действия.

«Она говорит: «Это водка». И я глоточками маленькими. Последний глоток я сделала – мы вроде как должны были приземляться – и потом я больше ничего не помню», - рассказала женщина, которая, так получилось, что прилетела из Владимира в Крым погостить к сотрудникам транспортной полиции.

Согласно записям в протоколе освидетельствования на наличие алкоголя, записано, что при первом замере подозреваемая сфальсифицировала выдох, а второй раз дуть в трубочку отказалась.

Общение с полицейскими закончилось форменной истерикой. «Если вы, твою мать, не отпускаете меня, то отдайте мой чемодан и мою сумку», - кричала туристка и била ладонью по столу.