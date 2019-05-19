В Британии назвали лучший возраст для секса
19 мая 2019, 13:34 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Оказывается, лучший секс - совсем не в молодости. В этом признались британские женщины. Небольшую статью о таком исследовании опубликовал таблоид Mirror.
Жизнь в 50 лет только начинается, женщины чувствуют себя увереннее. Секс после пятидесяти лет гораздо лучше и ярче. Такие выборку мнений сделал автора статьи о социологическом исследовании, в котором приняли участие более 2000 женщин.
«Почти половина опрошенных заявили, что со временем их чувство собственного достоинства возросло, а четверо из десяти были счастливее и увереннее в своих 50, чем в любом другом возрасте», — сообщило издание.
Женщины в возрасте за пятьдесят признались социологам, что с годами стали мудрее. Согласно полученным результатам к 34,9 годам они начинали ценить все, чему их учила мать. Только в 36,6 лет женщины начинают понимать, что действительно хотят и что знают себя.
Половина опрошенных заявили, что важно планировать будущее, и такая же доля сказала, что в жизни нет ничего важнее семьи. Сейчас они хотят открыто говорить о менопаузе. 40% женщин предлагают девушкам получше следить за своей кожей. Каждая пятая из опрошенных призывает не пользоваться шезлонгами.