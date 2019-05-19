Строители Кубани наметили планы

Депутаты ЗСК Владимир Лыбанев и Батырбий Тутаришев приняли участие в общем собрании членов «Регионального объединения строителей Кубани» (РОСК). В рамках мероприятия были приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства внутренние документы саморегулируемой организации и избран председатель ее Совета.

На собрании подвели также итоги финансово-хозяйственной деятельности объединения.

В приветственном слове к участникам встречи председатель комитета краевого парламента по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев отметил важность решаемых строителями Кубани задач, пожелал им плодотворной работы и успешной реализации намеченных планов.

Зампредседателя профильного комитета, почетный строитель России Батырбий Тутаришев, избранный председателем Совета, вручил группе членов РОСК награды за значительный вклад в развитие саморегулирования. Памятные подарки получили и ветераны за свой вклад в строительную отрасль Краснодарского края.

В ходе мероприятия были также утверждены отчеты аудиторской фирмы и принята смета саморегулируемой организации на 2019 год.