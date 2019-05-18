Петербургские тайны: дворец, где убивали Распутина

Дворец Юсуповых на набережной реки Мойки, где 16 (30) декабря 1916 года был убит друг царской семьи Григорий Распутин, пользуется мистической славой. Видимо, мы никогда не узнаем, что на самом деле происходило в поместье Юсуповых в тот момент, когда убивали Распутина. Но то, что там «не все чисто» было – факт!

Историки утверждают, что в роду Юсуповых было два человека, отмеченных особыми знаками судьбы – екатерининский вельможа Николай Юсупов и последний потомок этой фамилии Феликс Юсупов-младший, который вошел в историю России, как убийца старца Григория Ефимовича Распутина.

Как утверждал сам Феликс Юсупов, у него были способности ясновидца: он видел «явления». Одно из которых он описывает (в своих мемуарах) так: «Однажды мы стали свидетелями таинственного явленья. Собрались мы с братом в Петербург. После ужина простились с родителями и поехали на вокзал. Путь проходил через Серебряный бор, глухой и безлюдный на версты и версты. Ярко светила луна, вдруг среди леса лошади встали дыбом. Впереди показался поезд, который тихо шел через деревья. В вагонах горел свет, у окон сидели пассажиры, лица их были различимы. Мы перекрестились. «Нечистая сила!»-подумалось нам. Железной дороги не было и в помине».









Позднее, Юсупов признался, что узнал людей в поезде – сановники России, убитые революцией. Князь был уверен, что этот невидимый поезд увозил царскую Россию навсегда. Юсупов считал, что он должен «остановить» этот поезд. Так возникла идея убийства Распутина.

Это одна из версий. Мистическая версия. Но Григорий Ефимович был убит. Как утверждают некоторые историки, что старец пришел во Дворец Юсуповых уже зная, что будет убит. Он предпочел своего убийцу сам. Жертва была принесена, но она не спасла ни Россию, ни род Юсуповых.

Что же произошло в доме князя в тот роковой вечер?

Местом убийства старца стал дом Юсуповых в Санкт-Петербурге. В нем есть подвальная комната, которая специально была приготовлена для кровавой расправы.









Приехал Распутин. Хозяин дома отвел его в подвальную комнату и сказал: «У нас гости. Скоро они разойдутся и Ирина (супруга Юсупова) спустится к нам». Феликс Феликсович предложил гостю отведать сладости, в которых начинкой служил цианистый калий. Григорий Ефимович откушал, но остался жив. Цианистый калий не имел никакого воздействия на старца!









Тогда Феликс Феликсович и его сообщники решили застрелить старца. «Благородный» князь Юсупов взял браунинг и вернулся в подвальную комнату. Зайдя в нее, он выстрелил в Распутина. Тот упал на пол и затих. Пришли другие заговорщики, чтобы осмотреть тело Григория Ефимовича. Они были уверены, что он убит. Пуля, попавшая в грудь старца, только смертельно ранила его.

Распутина убивали долго и мучительно. Крепкий сибирский мужик сопротивлялся до последнего. Даже когда его положили в автомобиль, чтобы отвезти на Малую Невку и выбросить тело в воду, то Григорий Ефимович подавал признаки жизни.









Убийство Распутина во все времена вызывало много споров. Особенно, когда речь шла о живучести старца.

В настоящее время в подвале Юсуповского дворца создана экспозиция с восковыми фигурами, которая позволяет представить детали того непонятного убийства.

Старожилы утверждают, что до сих пор Григорий Ефимович «приходит» на место своей казни: служащие несколько раз находили предметы обихода не на своих местах. А когда снимали сериал «Григорий.Р», то исполнитель главной роли Владимир Машков решил провести ночь в подвальной комнате, где убивали старца. Как рассказывают его коллеги, то он вышел утром из комнаты задумчивый и серьезный. Более ничего не рассказывал…









Лично я могу сказать, что подвальная комната в Юсуповском дворце – жуткое место. Создается такое впечатление, что все «герои» сейчас оживут и начнут действовать. Энергетика удушающая. Когда я выходила из подвальной комнаты, то немного замешкалась…Остальные экскурсанты уже ушли. Меня словно потянуло что-то оглянуться назад. Я повернула голову. Старец смотрел на меня «живыми» глазами. Я перекрестилась и сказала: «Простите, Григорий Ефимович». И мне стало вдруг так тепло и спокойно.

Можно в это не верить. Но это было. Свои чувства не обманешь.

Действительно, Санкт-Петербург – место загадок и тайн.

Что еще скрывает удивительный город на Неве?