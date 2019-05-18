Губернатор Свердловской области готов обсуждать места для строительства храма в Екатеринбурге

Власти Свердловской области планируют к 20 мая опубликовать перечень новых возможных мест для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Глава региона Евгений Куйвашев заявил, что жители города могут предлагать свои варианты.

"Есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны. Уже в понедельник - и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма...не менее четырех потенциальных площадок...Предлагайте свои варианты - все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом проведем опрос жителей", - передаёт обращение властей ТАСС.

Куйвашев отметил, что призывает всех к активному участию и конструктивному диалогу по данному вопросу. По его мнению, совместно с жителями власти смогут принять окончательно решение.