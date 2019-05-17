"Ждем вас снова!" - с такой надписью получают жители Приамурья чеки в морге

В Белогорске Амурской области посетители морга рассмотрели на кассовых чеках надписи "Ждем вас снова!" и возмутились. Копия одного из таких кассовых чеков опубликована на сайте местного издания "Амур28.инфо".

Чек выдан в "Амурском бюро судебно-медицинской экспертизы". В чеке напечатан перечень оказанных услуг и стоимость каждой из них. В конце чека напечатаны слова: "Ждем вас снова!"

Настроить кассовой аппарат, чтобы получалась такая надпись на чеке, как говорят специалисты, довольно просто. Любой бизнесмен, оказавывающий какие-либо платные услуги, может настроить кассу, чтобы получать на чеке нужную надпись. Похоронное бюро в Белогорске не первое в России, призывающее родственников покойного "приходить еще".

Так в феврале жители Нового Уренгоя возмущались приглашением похоронного бюро обращаться чаще к его услугам, напечатанным в чеке конторы. В расчетном листе морга были напечатаны слова "Приходите снова", - сообщает Лента.ру. Руководство похоронного бюро заявило, что за два года работы его фирмы никто не жаловался на эту надпись.