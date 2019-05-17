"Все едут на дачи и погода крутая", - в Москве в пятницу вечером образовались пробки

Пробки на дорогах Москвы образовались сегодня вечером. Пятница, 17 мая. Погода сухая, солнечная. Не жарко. Самое время после работы рвануть на дачу. Но водителей просят отложить поездки на машинах до 20:00. На дорогах возможны заторы. Предупреждении водителям размещено в официальном аккаунте ЦОДД в Twitter.

"А что у нас сегодня? Пятница! Это значит, что все едут на дачи (погода крутая), поэтому плотно на вылетных в сторону области", - говорится в сообщении. Еще на некоторых дорогах ведутся ремонтные работы. "Дорожники копают на Волоколамском шоссе в районе МКАД, ул. Люблинская и в центре. Лучше всего отложить поездки до 20:00 тем, кто еще не выехал", - призывает ЦОДД.

Есть надежда, что через час на дорогах "будет попроще".

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты" на 18:30, пробки на дорогах Москвы оцениваются в восемь баллов. Затруднения наблюдаются на всем протяжении Бульварного и Садового колец, на Третьем транспортном кольце в районе Савеловского вокзала, Тульской и Русаковской эстакад.

Также скорость движения снижена на северо-западе, востоке и юго-западе внешней стороны МКАД.