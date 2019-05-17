Лето в Москву приходит с каждым годом всё раньше

Метеорологи рассказали, что в Москве с каждым годом лето становится длиннее. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, начиная с 2000 года в столице в среднем каждый месяц на протяжении 2-3 недель фиксируется температура выше нормы.

Позднякова отметила, что и годовая температура в целом постепенно повышается. «У нас каждый следующий сезон наступает чуть раньше, чем было, предположим, 30 лет назад. Например, сейчас у нас практически июньская погода», - сказала она.

Синоптик подчеркнула, что эта тенденция к потеплению является общей для всего Северного полушария, передаёт РИА Новости.