Лето в Москву приходит с каждым годом всё раньше
17 мая 2019, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
Метеорологи рассказали, что в Москве с каждым годом лето становится длиннее. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, начиная с 2000 года в столице в среднем каждый месяц на протяжении 2-3 недель фиксируется температура выше нормы.
Позднякова отметила, что и годовая температура в целом постепенно повышается. «У нас каждый следующий сезон наступает чуть раньше, чем было, предположим, 30 лет назад. Например, сейчас у нас практически июньская погода», - сказала она.
Синоптик подчеркнула, что эта тенденция к потеплению является общей для всего Северного полушария, передаёт РИА Новости.