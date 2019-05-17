Петербургские тайны: каналы города на Неве

Санкт-Петербург – город, который известен своими многочисленными каналами, который построил Петр Первый. Государь был вдохновлен каналами Венеции и Амстердама. Петр превратил многие протоки Невы в каналы, что помогло осушить болотистую почву. С тех пор каналы города на Неве несут в себе много тайн и загадок.









Как утверждают местные жители, настоящий Петербург начинается с «воды». Ваш покорный слуга решила это проверить! Действительно, «с воды» Питер совсем другой: мощный, нежный, бодрящий, успокаивающий. Он будто стоит на пьедестале: такое ощущение создают гранитные набережные.

Но сколько в себе тайн и мистических загадок хранят в себе эти удивительные каналы Санкт-Петербурга!









Одним из самых загадочных мест в Петербурге считается Обводный канал. Даже Петра Первого предупреждали, что вести строительства на левом берегу Невы нельзя. Но император никого не слушал.

Обводный канал в Санкт-Петербурге начали строить в конце 1760-х годов. И с самого начала строительства этот канал стал местом пугающим и страшным. На его берегах находились три сумасшедших дома, пивные и ныне два вокзала.









Легенда гласит, что строительство Обводного канала шло очень бойко, но вдруг резко застопорилось: рабочие стали гибнуть сотнями и разбегаться. Почему? Официальной версии нет. Пошли слухи, что рабочих отпугивают карелы. Этот народ жил на берегах Невы еще задолго до прихода русских. Когда началось строительство канала, то они выходили к рабочим и долго с ними говорили. После этих «бесед» строители разбегались со словами: «Плохая земля! Нельзя копать!»









К началу ХХ века на берегах зловещего канала было построено множество заводов, дешевых домов, питейных заведений. Все бы ничего, но в 1913 году произошло то, что заставило вздрогнуть весь Петербург: грузчики одной из Барж выловили у Борового моста сверток. Там находился мужской торс, завернутый в сатиновую юбку. Позже были выловлены и другие свертки с человеческими конечностями и головой. Жандармам удалось выяснить, что останки принадлежат мелкому торговцу Францу Ягелло. Допросили его супругу. Женщина призналась, что она убила своего мужа и расчленила его, а останки сбросила в канал. Несчастная вдова утверждала, что на это ее натолкнул чей-то голос. Полицейские не поверили.









Но в начале 1923 года, когда шли ремонтные работы канала, то строители наткнулись на гранитные плиты со странными рисунками, а под ними лежали человеческие кости. Позже выяснили, что рисунки – руны, а кости – место жертвоприношений. Естественно, что кости выбросили на свалку. Вот тут и началось!









Возникла настоящая эпидемия самоубийств. Люди, которые решили свести счеты с жизнью, приходили на этот канал и совершали задуманное. Все это продолжалось почти год. Потом, словно по волшебству, все прекратилось. Но в 1933 году советские граждане вновь зачастили к каналу топиться. И вновь все прекратилось тогда, когда закончился календарный год. В 1933 году было выловлено 107 утопленников.









Как утверждают старожилы, то все дело в проклятии шамана. Еще в 1300 году шведы решили построить крепость на этом месте. А там находились языческие святыни, которые мешали скандинавам. Рыцари уничтожили их. За это шаман и проклял это место. А снять его никто не может – шаман отошел в мир иной, не передав своих знаний.

Местные жители сегодня утверждают, что это легенда, но кто знает…









Еще одним мистическим местом называют канал Грибоедова. Как гласит легенда, в мартовскую ночь там можно встретить призрак революционерки Софьи Перовской.









Старожилы рассказывают, что приходилось несчастным видеть силуэт хрупкой девушки: лицо ее посинело от удушья, а на шее красуется багровый след от веревки. Софья Перовская была казнена после покушения на Александра Второго. И с тех пор, ее душа не может найти себе пристанище. Говорят, что встреча с ней не сулит ничего хорошего: кто ее увидит, тот сразу «кидается в воду и тонет».









Действительно ли революционерка таким образом забирает души людей или это очередная легенда? Но местные жители утверждают, что это правда.

Лично я не встречала призраков! И Слава Богу! Но то, что Санкт-Петербург прекрасен «с воды» - несомненно!









Продолжение о тайнах Петербурга следует…..