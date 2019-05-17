«Магию театра на монетах» покажут в Краснодаре в «Ночь музеев»

Банк России в Краснодаре приглашает всех желающих увидеть изображения монет, посвященных театральной тематике. Выставка пройдет во время всероссийской акции «Ночь музеев», которая в этом году приурочена к Году театра в России.

Выставка расположится на втором этаже здания Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко по адресу ул. Красная, 15. Примечательно, что оно было построено в 1903 году для Екатеринодарского отделения Государственного банка Российской империи. Гостям расскажут об основных направлениях работы отделения банка в начале XX века и других интересных исторических фактах.

Посетители увидят запечатленное в металле искусство театра, которое нашло свое отражение на памятных монетах. Также на экспозиции будут представлены подлинники древних и средневековых монет – отдельные образцы медальерного искусства последних двух тысяч лет.

Выставка Южного ГУ Банка России в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко будет работать 18 мая с 19:00 до 00:00.