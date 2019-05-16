Многие ведущие экономические эксперты считают, что афера с победой дочери певицы Алсу в шоу «Голос. Дети» должна прежде всего ударить по деловой репутации ее отца Яна Абрамова.

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И действительно, если человек не гнушается грязных методов для достижения цели и ему ничего не стоило обмануть всю страну на детском конкурсе, фактически купив победу для любимого чада, то это многое говорит о честности его бизнеса и о деловых принципах банкира.

«Вопрос возникает в отношении Абрамова, который организовал эту аферу. Как может Абрамов после этого работать в банковской системе. Большой вопрос к Центральному банкуРФ. Это неприемлемый репутационных риск», - написал на своей странице в Facebook доктор экономических наук, профессор Игорь Костиков.

«Победа любой ценой» может аукнуться Яну Абрамову и в семейной жизни. Уже давно ходя слухи любви бизнесмена к дамам легкого поведения. На условиях анонимности Insta-модели давно сливают информацию, как развлекались с Яном Абрамовым.

«Муж Алсу брал телок то ли на охоту, то ли на какое-то мероприятие. Там все строго было, у них даже телефоны отбирали и раздали другие без камер, чтобы не дай Бог кто не слил видео с ним. Он очень грубый и злой», - писали в Сети.

Что ж с эскортницами при взаимной договоренности можно поступать как заблагорассудится, а вот всю страну нагнуть, похоже, у олигарха не получилось.

"Голос. Дети" в гнилом болоте "Первого"