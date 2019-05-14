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Голливудские звезды продолжают фотосессию с «Копейским рабочим»

14 мая 2019, 09:56 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Голливудские звезды продолжают фотосессию с «Копейским рабочим»

В коллекции редакции уже 73 снимка с голливудскими знаменитостями. Среди них - Николь Кидман, Метт Дэймон, Пенелопа Крус, Хелен Миррен и Харрисон Форд и многие другие. Как сообщают в издании, проект родился в сотрудничестве с Маргаритой Тьюксберри из Лос-Анжелеса, которая вместе со своим супругом работает на проекте «Фабрика грез». 

На этот раз к коллегам присоединились Джессика Альба, Тейлор Свифт, Кира Найтли, Дензел Вашингтон и другие. Посмотреть фотографии можно на сайте издания

 

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