Голливудские звезды продолжают фотосессию с «Копейским рабочим»

В коллекции редакции уже 73 снимка с голливудскими знаменитостями. Среди них - Николь Кидман, Метт Дэймон, Пенелопа Крус, Хелен Миррен и Харрисон Форд и многие другие. Как сообщают в издании, проект родился в сотрудничестве с Маргаритой Тьюксберри из Лос-Анжелеса, которая вместе со своим супругом работает на проекте «Фабрика грез».

На этот раз к коллегам присоединились Джессика Альба, Тейлор Свифт, Кира Найтли, Дензел Вашингтон и другие. Посмотреть фотографии можно на сайте издания.