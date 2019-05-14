В челябинском облизбиркоме рассказали о нарушениях во время выборов

Глава избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас рассказал о том, как соблюдаются законы и пресекаются нарушения во время выборной кампании в Челябинской области.

Он указал на то, что на Южном Урале работает более 20 тысяч членов избирательных комиссий, наблюдателей, большое количество правоохранительных органов. Все правонарушения строго отслеживаются и пресекаются. Одним из нарушений является подвоз избирателей на участки для голосования. По словам Сергея Обертаса, если кандидат или его уполномоченные лица помогают организовать доставку избирателей на участки, то это считается правонарушением. Ели эти же действия совершает глава муниципального образования, то нарушений нет, это его прямая обязанность.

Как сообщает агентство «Полит74», работу облизбиркома контролирует множество инстанций, в том числе государственное контрольное управление, контрольно-ревизионное. Ни одно из них не выявило нарушений в работе избирательной комиссии.