В плановом режиме

Готовность Кубани перейти на цифровое наземное телевидение рассмотрели в кубанском парламенте на планерном совещании, которое провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В обсуждении приняли участие министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, руководители региональных департаментов информационной политики Владимир Пригода и потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

- С этого года в России начался плановый поэтапный переход на цифровое телерадиовещание с одновременным поэтапным прекращением вещания в аналоговом формате. На Кубани аналоговое вещание федеральных общедоступных каналов прекратится 3 июня. Какая ситуация сложилась на Кубани с переходом на «цифру», и все ли готово к этому? – обозначил главные вопросы Юрий Бурлачко, открывая совещание.

С подробной информацией о том, что уже сделано в крае для успешного перехода на цифровое ТВ, выступил руководитель департамента информационной политики Владимир Пригода. По его словам, при поддержке депутатов ЗСК большое внимание уделяется информированию населения о порядке подключения и настройки оборудования, местах его продаж, об условиях получения отдельными категориями жителей края социальной поддержки. Информационно-разъяснительная работа проводится в разных формах: с использованием тематических роликов на телевидении, наружной рекламы, раздачей памяток в общественных местах. С апреля к информированию населения подключились более четырех тысяч почтальонов. Вклад в разъяснительную работу вносят также операторы краевой горячей линии, волонтеры – студенты учебных заведений края, а также представители местных администраций, управлений социальной защиты населения и органов ТОС.

О предоставленных дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям жителей края за приобретенное оборудование для приема сигнала в цифровом формате участников планерного совещания проинформировал министр труда и соцразвития края Сергей Гаркуша. Он напомнил, что получателями единовременной выплаты по краевому закону являются малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие право на назначение государственной социальной помощи в виде социального пособия в соответствии с Законом Краснодарского края «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае». Так, на получение указанной единовременной выплаты претендуют порядка 80 тысяч кубанских семей. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 77 млн. рублей. Как подчеркнул докладчик, в местные управления соцзащиты населения документы уже сдали 229 граждан, а компенсацию получили 150 из них.

Спикер ЗСК поинтересовался судьбой тех населенных пунктов, которые в силу особенностей рельефа местности выпадают из зоны наземного эфирного телевещания. На этой территории, как прозвучало на совещании, проживает около 59 тысяч семей, большинство из которых уже давно пользуется спутниковыми антеннами. Малоимущим гражданам, проживающим в этой местности, возмещаются из краевого бюджета расходы на покупку оборудования в размере его фактической стоимости, но не более 4,5 тысячи рублей. Что касается наличия в регионе оборудования для приема цифрового сигнала, то, по словам Романа Куринного, торговые сети региона готовы удовлетворить потребности в необходимой технике.

По мнению первого вице-спикера ЗСК, председателя комитета по вопросам информационной политики Николая Гриценко, в целом край готов к новому формату вещания. Проблемы перехода Кубани на «цифру» по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко неоднократно обсуждались на заседаниях комитета и совещаниях. Докладчик считает, что профильные департаменты и министерство ведут работу в плановом режиме, без сбоев. Со своей стороны комитет будет продолжать осуществлять контроль за ситуацией, связанной с переходом на «цифру» в крае.

Подводя итог обсуждению, спикер ЗСК отметил важность и значимость рассматриваемого на планерном совещании вопроса.

- Президент России Владимир Владимирович Путин, говоря о переходе нашей страны на цифровой формат вещания, подчеркнул, что он должен быть плавным. Люди не должны остаться без телевидения. Поэтому прошу вас еще раз очень внимательно подойти к этому вопросу, особенно во время работы на местах. Ведь успешное решение поставленной задачи возможно только при эффективном взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления края, – подвел черту под обсуждением Юрий Бурлачко.

По итогам совещания принята резолюция, в которой содержатся предложения по дальнейшему совершенствованию процесса перехода Кубани на «цифру».