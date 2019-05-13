67-летний мужчина, выходя из электрички в Крыму, получил перелом обеих голеней

Машинист электропоезда Севастополь – Симферополь может понести наказание за травмирование 67-летнего мужчины, когда тот выходил из электрички, пишут «Аргументы недели-Крым».

Пассажир получил перелом обеих голеней, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Случилось это так: мужчина выходил из электропоезда, однако неожиданно двери вагона закрылись, ему зажало руку, а состав тронулся. В итоге пассажир упал и повредил обе ноги.

Крымчанина доставили в травмпункт городской больницы Севастополя. Дежурный врач медучреждения сообщил о происшествии в полицию.

Следственная группа установит обстоятельства произошедшего, после чего будет вынесено процессуальное решение о привлечении к ответственности машиниста.