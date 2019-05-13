Сергей Обертас рассказал о законодательных изменениях на выборах губернатора
13 мая 2019, 16:04 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Напомним, 8 сентября пройдет единый день голосования, в рамках которого состоятся несколько избирательных кампаний, в том числе губернатора Челябинской области.
Как сообщает информационное агентство «Полит74», Челябинская область стала 15-м по счету субъектом РФ, где удалось реализовать норму о самовыдвижении в губернаторы.
- Мы были услышаны, поддержаны депутатами, - говорит председатель облизиркома. - Самовыдвижение - важная форма избирательного права.
Самовыдвиженцу будет необходимо собрать около трехсот подписей от депутатов муниципальных районов.
Еще одно нововведение - возможность проголосовать на любом участке, а не по месту регистрации. Оформить заявление о голосовании по месту нахождения можно через портал госуслуг, либо через многофункциональный центр.
Сергей Обертас рассказал также об увеличении избирательного фонда кандидатов. Сумма выросла с 15 до 150 миллионов рублей.