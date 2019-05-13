Скандал в ЗакСе Санкт-Петербурга

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров оказался в непростой ситуации. Его друга, депутата Максима Резника питерские СМИ обвиняют в курении наркотических веществ: «В распоряжении НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ появилось видео, на котором депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник курит папиросу способом, очень схожим у технологией употребления марихуаны. Запись прислал один из жильцов дома парламентария, который сегодня общался с нашим корреспондентом. Мужчина также сообщил, что неоднократно видел депутата за подобным занятием на общем балконе».

Возмущенные жители Санкт-Петербурга ещё 3 мая написали петицию на имя председателя ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с требованием обязать Резника пройти освидетельствование и лишить его мандата в том случае, если в организме найдут наркотики. С подобной инициативой выступал и депутат Госдумы Виталий Милонов. Однако глава Заксобрания не обратил внимания на скандал.

А депутат Резник вместе со своей женой Ксенией Казариной отправился на каникулы в Чехию. Но и там, как сообщают Невские новости, не обошлось без скандала: «Депутата Законодательного собрания Максима Резника застали в Праге в специфическом магазине для любителей марихуаны. После посещения лавки парламентарий вышел на улицу и закурил смесь. Очевидец записал все это на видео и выложил его в интернете в имиджборде «Двач». На предоставленных кадрах видно, что человек, как две капли воды похожий на Максима Резника, ходит по лавке со специфической продукцией для травокуров и приобретает товар. Затем он выходит на улицу и уже на лавочке курит с помощью приспособления для употребления марихуаны».

По возвращению из Праги жена парламентария, Ксения Казарина заявила, что из-за «политической травли и в связи с ежедневным моральным давлением мужу вечером 11 мая стало плохо, у него случился сердечный приступ». Но ФАН утверждает, что ««Сердечный приступ» депутата-травокура Резника лечил врач-нарколог»:

«Корреспонденты ФАН подошли к врачу у подъезда дома матери Резника и попытались узнать, удалось ли тому оказать депутату медицинскую помощь по выводу из алкогольной или наркотической комы. Однако мужчина сделал вид, что не понимает сути происходящего, и заявил, что не является врачом. После этого спешно ретировался, избегая дальнейших расспросов.

Журналисты опознали в «незнакомце» известного в Санкт-Петербурге врача Зехова Евгения Игоревича. Согласно данным информационного ресурса Zoon, медик специализируется на лечении зависимостей у больных алкоголизмом и наркоманией. Зехов работает именно с патологиями, применяя комплексную терапию. Также он практикует как психиатр».

Возмущенный произошедшими событиями депутат ЗакСа Анохин сегодня уже официально обратился к Макарову с требованием лишить Резника мандата.

Но даже после таких известий Вячеслав Макаров никак не отреагировал. Хотя, казалось бы, давно пора.

Кулуарная дружба Резника и Макарова?

Возможно, все дело в тайных дружественных отношениях депутата и главы Заксобрания. Об этом свидетельствует череда прошлых скандалов, из которых Резник выходил «сухим из воды» благодаря Макарову. Похоже, два политика только формально являются политическими оппонентами, но не забывают друг о друге в сложную минуту.

В 2015 году политики Санкт-Петербурга призывали лишить мандата Максима Резника после его высказывания на митинге в поддержку братьев Навальных. Истеблишмент посчитал, что в словах парламентария содержатся признаки экстремизма. Однако Макаров назвал Резника достойным сыном, депутатом и любящим мужем и заверил, что нет оснований говорить об экстремистской деятельности Резника.

Петербург помнит и коррупционный скандал со строительной компанией «Воин-В» в 2016 году, когда вскрылось, что депутат Вячеслав Нотяг (хороший друг и соратник Резника) берет взятки со строительных компаний за неинициирование депутатских запросов и неучастие в борьбе градозащитников, недовольных стройкой. Однако после ареста Нотяга, своими запросами стройку тормозил сам Максим Резник.

В 2017-м Резника арестовали на десять суток и оштрафовали на 11 000 рублей за участие в несанкционированном митинге, но глава ЗакСа настаивал на смягчении решения суда. Он назвал депутата настоящим профессионалом и достойным человеком. В октябре 2018 года Резник боролся против застройки парка на Смоленке и взывал к Вячеславу Макарову – он долго молчал, но потом внезапно согласился выступить от лица «Единой России».

Сегодня «достойнейший муж и политик» оказался участником скандала, который просто так замять не удастся. Поможет ли в этот раз кулуарная дружба двух политиков? Какой выбор сделает председатель ЗакСа Вячеслав Макаров: поможет скандальному депутату или встанет на сторону горожан, которые не хотят видеть во власти человека, подозреваемого в наркотической зависимости? Молчание главы Заксобрания слишком затянулось и выглядит совсем неприличным.