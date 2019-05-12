В правительстве не могут понять причины бедности в стране. Чиновники собираются сначала их изучить

Правительство России пока не готово разработать меры поддержки малообеспеченных жителей России, потому что не знают, что стало причиной их бедности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на «правительственном часе» в Государственной думе. «Мы должны исследовать эту бедность и понять ее причины», – сказала она.

Так она ответила на вопрос депутатов, которые заговорили о необходимости ввести налоговые вычеты для семей с детьми, ведь по данным статистики, среди беднейших слоев население больше половины именно семей с 3 и более детьми.

Так же вице-премьер объяснила, что в ряде регионов страны запускаются пилотные проекты по выявлению причин этой самой бедности и на это тоже выделены бюджетные деньги. Кроме того, в правительстве не понимают, почему эти семьи не обращаются за социальной помощью.

«Вот они уже 20 лет все ищут и ищут эти причины, а мы все беднее и беднее становимся. И ведь деньги на эти поиски выделяются», «Мистика какая то, да? НДС подняли, цены на бензин и продукты выросли, за ЖКХ переплачиваем 100%, а причину бедности малообеспеченных жителей понять не могут», «Исследовать они хотят. Ну так попробуйте прожить на 15 тысяч в месяц и сразу все поймете на своей шкуре», «Выяснят, что проблема в методике подсчета. Посчитают по новому – и бедных не будет», - пишут пользователи в комментариях.