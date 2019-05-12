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Памяти защитников Отечества верны

12 мая 2019, 18:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Памяти защитников Отечества верны

В памятных мероприятиях 9 Мая, в День Победы, прошедших в Краснодаре, приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Сначала состоялось возложение цветов к бюсту легендарного полководца Георгия Жукова в сквере его имени.

Затем на площади Памяти Героев состоялась масштабная церемония. Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко возложили венки и цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь», к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к памятнику воинам на Всесвятском кладбище, погибшим при освобождении Краснодара. Церемония проходила под звуки гимна России и Кубани, ружейные залпы. Под отсчет метронома ее участники почтили память защитников Отечества минутой молчания.

В церемонии возложения приняли участие воины Краснодарского территориального гарнизона, юнармейцы, а также депутаты кубанского парламента, руководители и представители администрации края и кубанской столицы, правоохранительных органов, силовых структур, общественных организаций, казаки, горожане.

После завершения церемонии руководители края присутствовали на параде, состоявшемся на Городской площади. Здесь парадным маршем прошли воины частей и подразделений различных родов войск, курсанты, кадеты. В движущейся колонне была представлена и военная техника.

Губернатор и спикер ЗСК поздравили ветеранов Великой Отечественной войны на торжественном приеме, который состоялся в честь воинов-победителей в городской администрации.

Во второй половине праздничного дня герои Великой Отечественной войны в едином строю «Бессмертного полка» прошли по главным улицам городов, станиц и хуторов Кубани. Глава региона Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в шествии колонны гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» в Краснодаре.

Юрий Бурлачко поделился впечатлениями и рассказал о своем отношении к всенародной акции «Бессмертный полк»:

- В мире нет больше ни одной акции, которая бы по своему масштабу, уровню патриотизма и эмоциональному накалу сравнилась бы с «Бессмертным полком». Всего за несколько лет зародившееся в Томске общественное движение стало международным. И это вполне логично. Великая Отечественная коснулась каждой семьи, оставила рубец в сердце каждого человека. В том числе и в моем. Дед – Павел Иванович Бурлачко – погиб в самом начале войны под Ржевом.

У всех нас сегодня есть свой герой, внесший вклад в разгром фашизма. Пусть мы и разбросаны по разным континентам, но все мы храним память о них. Именно она объединяет нас, участвующих в шествии солдат Великой Победы и их потомков, в одно целое. И мы обязаны эту память сохранить!

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