Прощание с Сергеем Доренко сегодня не состоится, выдавать тело вдове журналиста запретила полиция

Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня, 12 мая, не состоится. Полиция запретила выдавать тело вдове журналиста Юлии Доренко.

Близкий друг Сергея Доренко рассказал, о чем они говорили за несколько часов до смерти журналиста

По данным радиостанции, документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. Вероятно, будет проводиться повторная судебно-медицинская экспертиза.

Дочери Доренко от первого брака Екатерина и Ксения подозревают, что их отца могли отравить.

В документе содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы".

Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко. Екатерина и Ксения Доренко после смерти отца написали заявление в полицию.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции "Говорит Москва", что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.

Сергей Доренко умер 9 мая за рулем мотоцикла. Ему было 59 лет.

Близкий друг Доренко, у которого он 9 мая был за несколько часов до смерти, рассказал, что он жаловался на плохое самочувствие. "Сказал, что давление и мушки перед глазами", - рассказал Бронислав Виногорский.

Известный актер и популярный блогер Станислав Садальский предположил, что журналиста Сергея Доренко могли отравить