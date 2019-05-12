Прощание с Сергеем Доренко сегодня не состоится, выдавать тело вдове журналиста запретила полиция
12 мая 2019, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня, 12 мая, не состоится. Полиция запретила выдавать тело вдове журналиста Юлии Доренко.
По данным радиостанции, документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. Вероятно, будет проводиться повторная судебно-медицинская экспертиза.
Дочери Доренко от первого брака Екатерина и Ксения подозревают, что их отца могли отравить.
В документе содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы".
Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко. Екатерина и Ксения Доренко после смерти отца написали заявление в полицию.
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции "Говорит Москва", что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.
Сергей Доренко умер 9 мая за рулем мотоцикла. Ему было 59 лет.
Близкий друг Доренко, у которого он 9 мая был за несколько часов до смерти, рассказал, что он жаловался на плохое самочувствие. "Сказал, что давление и мушки перед глазами", - рассказал Бронислав Виногорский.
Известный актер и популярный блогер Станислав Садальский предположил, что журналиста Сергея Доренко могли отравить