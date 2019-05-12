Российские военные доставили и раздали гуманитарную помощь жителям пригородов Дамаска

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставил более двух тонн гуманитарной помощи - продовольственные наборы, в которых рис, муку, сахар и консервы мясные - в пригород Дамаска Мисрабу.

Представитель ЦПВС Александр Макаренко рассказал, что жители Сирии ждали помощи.

По его словам, задолго до приезда колонны российской гуманитарной миссии местные жители выстроились в очередь. Инвалидам и женщинам с грудными детьми продукты выдавались без очереди.

Глава администрации Мисрабы Аднан Абдель Хани рассказал, что власти оказывают помощь семьям, лишившимся жилья. Дома восстанавливаются. Но ситуация с продуктами пока очень сложная. "Крайне нуждаются в такой помощи около 500 человек. Многие живут бедно, сегодня они и получают продукты", - заявил он.

Учитывая сложную гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте, сотрудники ЦПВС планируют в ближайшее время провести еще несколько подобных гуманитарных акций в пригороде Дамаска, - передает РИА новости.