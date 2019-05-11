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Слабый пол у руля страны: 7 историй успеха

11 мая 2019, 21:31 [«Аргументы Недели», Алена БЕЛОВА ]

Слабый пол у руля страны: 7 историй успеха
Ангела Меркель, globallookpress.com

Мы  уже знаем, что женщины способны на многое. Поэтому, в шутку ли стоит заметить, что мужчины все же иногда стремятся ограничить их силу, дабы оставить хоть что-то себе. Тем, что прекрасный пол человечества уже давно командует целыми странами, сейчас мало кого удивишь. Давайте посмотрим на список стран, где во главе власти — женщина и еще раз убедимся в том, что порой невозможное может стать возможным.

Самая известная и строгая немка — Ангела Меркель стала канцлером Германии еще в далеком 2005 году и с тех пор не сдает своих позиций. На сегодняшний день фрау Ангела Доротея Меркель является одной из самых влиятельных женщин-политиков в мире. За последние годы Ангела не раз возглавляла рейтинги самых влиятельных женщин мира по версии  журнала Forbes, а журналисты окрестили ее «новой железной леди» Европы.

Меркель удалось стать первой женщиной-президентом своей страны. В политику Ангела пришла в 35 лет и стала очень быстро продвигаться по карьерной лестнице. Сначала она рассматривалась в качестве кандидата на должность министра по делам женщин и молодежи. По слухам, она получила это место только потому, что, во-первых была достаточно молодой, во-вторых, женщиной и, в-третьих, родом из Восточной Германии. В 1990 году Меркель перешла на работу в партию Вольфганга Шнура, в которой получила ставку референта. А в 1991-м получила должность  заместителя тогдашнего канцлера Гельмута Коли в ХДС, за что ей досталось прозвище «девочка Коля». 

В 1994 году Ангела стала министром охраны окружающей среды. Тогда фрау сразу обратила на себя внимание тем, что уволила заместителя, оставшегося ей от предыдущего руководителя этого ведомства. В прессе тогда заговорили о том, что «девочка Коля» демонстрирует уверенность в себе. Несмотря на то, что в тот момент Ангела Меркель была далеко не ассом в том, как работают политические механизмы в ФРГ, она дала понять, что с ней шутки плохи.

Когда из-за финансового скандала в 2000-м покидает пост Гельмут Коль, Ангела решает использовать этот шанс. Большинством голосов было принято решение, что Меркель встанет у руля партии. А на выборах в бундестаг 2005 года ХДС победила с минимальным отрывом, и Меркель стала канцлером Германии. Тогда ее победа многим казалось хрупкой, а собственные перспективы канцлера — туманными, но время показало обратное: фрау Меркель  уже несколько лет бессменно руководит христианскими демократами и  возглавляет правительство страны с одной из ведущих экономик мира. 


 Колинда Грабар-Китарович 

Президент Хорватии 51-летняя Колинда Грабар-Китарович — одна из самых ярких и очаровательных женщин-политиков. На прошедшем в 2018-м Чемпионате Мира по футболу Колинда просто влюбила в себя всех болельщиков и фанатов игр: не смотря на свой статус она прилетела в Россию эконом-классом, а во время игр бодро поддерживала свою команду и не забывала при этом общаться с соотечественниками. 

Ее простоту можно объяснить тем, что родилась Колинда  в семье простых деревенских жителей в селе Лубарска, недалеко от хорватского города Риека. С раннего детства ей приходилось испытывать на себе все тяготы сельской жизни. Кто мы мог подумать, что когда-нибудь деревенская девчушка будет управлять целым государством! Как-то она смело «проболталась», что никто в НАТО кроме нее не умеет доить коров. 

Несмотря на простое происхождение, Колинде удалось получить хорошее образование. Свою карьеру в политике она начала в 1992-м в должности советника при министерстве науки и технологии Хорватии, а позднее стала советником при МИДе. Так же была заместителем посла в Канаде.

В 2003 Колинда была избрана в парламент Хорватии и занималась вопросами европейской интеграции, а в спустя 2 года она— министр иностранных дел. В приоритете для Грабар-Китарович стали вход страны в ЕС и НАТО. Была послом Хорватии, заместителем ген.секретаря НАТО. 

На президентских выборах 2014-го вышла во второй тур, вплотную приблизившись к действующему тогдашнему президенту Йосиповичу. Но в 2015-м одержала победу во втором туре, став первой женщиной-президентом в истории своей страны. 

 

Даля Грибаускайте

С 2009 года вот уже второй срок Литовской Республикой уверенно правит Даля Грибаускайте. Она родилась в Вильнюсе. По рассекреченным сведениям, отец Дали принадлежал к НКВД. После окончания школы, в 1976-м уехала в Ленинград, где поступила в университет им. А.А. Жданова по специальности политэкономия. Позже преподавала в Вильнюсе по своей предметной специальности в высшей партийной школе. 

В 1988-м, успешно защитив кандидатскую диссертацию, стала работать в Академии общественных наук. Знание английского языка помогло ей попасть в США на стажировку в Джоржтаунский университет. Несколько лет Грибаускайте проработала в МИДе, а затем с 1996-го 3 года была полномочным министром посольства Литвы в США. С 2001 по 2004 года занимала пост министра финансов. 

После вступления Литвы в ЕС в 2004-м Даля занимала пост в Еврокомиссии. Выдвинулась в кандидаты на пост президента Литвы и в первом же туре благодаря большинству голосов победила в предвыборной гонке. В 2014-м, когда состоялся второй тур, Даля Грибаускайте  вновь стала президентом, получив большинство голосов в поддержку. До своего президентства женщина занимала более 10 серьезных политических должностей как в Литве, так и в Евросоюзе. 

Кстати, Даля до сих пор не замужем, но зато обладает чёрным поясом по карате. 

 

Элен Джонсон-Серлиф

Глава Либерии Элен Джонсон-Серлиф занимает свою должность уже более 10 лет. В 2006-м она стала первой женщиной-президентом в Африке и с тех пор внесла большой вклад в обеспечение мира в Либерии, в развитие экономической и социальной сфер в стране, а также в укрепление позиции, занимаемой женщинами в обществе. За ее строгий нрав и решительность женщину часто называют «железной леди». 

Элен окончила Гарвард, после чего вернулась в Либерию и в 1980-м стала работать помощником министра финансов. Этот период был довольно тяжелым для ее карьеры, поскольку женщина была обвинена в государственных хищениях и выслана из страны, куда  вернулась лишь в 1997 году. 

На выборах-1997-го Элен  Джонсон-Серлиф, как кандидату в президенты, удалось набрать только 10% голосов. Но это поражение не пошатнуло в ней веру в себя, и спустя 9 лет она предприняла очередную попытку, на этот раз оказавшуюся для нее удачной. Ее инаугурацию в президенты  почтили своим присутствием  Кондолиза Райс и Лора Буш.

Сегодняшняя женщина-президент имеет более 8-ми важных политических должностей, 6 международных наград, среди которых Награда Рузвельта и Нобелевская премия мира, а так же 4 сыновей и 6 внуков. Элен Джонсон-Серлиф остается действующим президентом своей страны и любимицей всего африканского народа.

 

Сахле-Ворк Зевде

Сахле-Ворк Зевде является первой женщиной-президентом Эфиопии с 2018 года. Свой путь в политику она начала с должности в департаменте по связям с общественностью в министерстве образования Эфиопии, а позже и возглавила этот департамент. 

В 1989-м Зевде возглавила посольство в Эфиопии в Сенегале, Мали, Гамбии, Гвинее, Кабо-Верде, став второй женщиной в истории страны, назначенной на должность посла.  Позже стала послом в Джибути, во Франции, в Тунисе и Марокко, а так же постоянным представителем в ЮНЕСКО. 

В 2011 году Сахле-Ворк была назначена генеральным директором Отделения ООН в Найроби и стала первой женщиной, возглавившей этот пост. После отставки Мулату Тешоме,  Зевде в возрасте 68 лет заняла пост главы государства. 

 

Хильда Хайн

Хильда Хайн остается первым и пока единственным гражданином Маршалловых Островов с докторской степенью. На пост президента она взошла в 2016 году и стала первой женщиной в истории тихоокеанских островных государств, руководящей своей страной.  Ее избрание стало крупным событием для всей Океании. До сих пор участие женщин в политической жизни находится под запретом. 

До этого Хильда работала педагогом. В 2000-м Хильда основала правозащитную группу, борющуюся за соблюдение прав женщин —  «Объединение женщин Маршалловых островов». В 2013-м Хильда была назначена на пост министра образования своей страны. Свое президентство женщина получила после отстранения Кастен Немра, пробывшего на этом посту всего пару недель после своей инаугурации. За нее  проголосовали 24 членов Конгресса из 33.

Хильда Хайн так же входит в консультативный совет движения «Тихоокеанское лидерство», объединяющее руководителей государств Океании. 

 

Мишель Бачелет

Первой женщиной-президентом в истории Чили была Мишель Бачелет. Ее срок правления закончился всего год назад, но политический путь Мишель был не легким: она пережила и диктатуру Пиночета, и смерть отца, который находился в заключении, и тюремное заключение, и  пытки. «Это было ничто, по сравнению с тем, как пострадали другие, — говорила о своем заключение Мишель,—  я никогда не подвергалась пыткам электричеством, но видела, как их применяли к другим заключенным».

В 1983 году она получила диплом хирурга. До этого Мишель, по настоянию отца, поступила на медицинский факультет, но не окончила его.Ей пришлось начать обучение с того момента, когда оно было прервано арестом, так как ту учебу в медицинском ей не засчитали. Долгое время она работала в детском госпитале. 

Ее политическая карьера началась с 1990 года, когда она занималась консультированием во Всемирной организации здравоохранения, а спустя четыре года Бачелет получила должность в министерстве. В 2000 году президент Чили Рикардо Лагос назначил Мишель министром здравоохранения, а через 2 года после окончания военного колледжа в США и военной академии в Чили Мишель Бачелет стала первой женщиной в Латинской Америке, занявшей пост министра обороны.

Во время ее первого президентского срока с 2006-го по 2010-ый приоритетными стали: пенсионная реформа и социальные гарантии малоимущим семьям. Вступая во второй срок, в 2014 году,  Мишель на первый план выдвинула образовательную реформу, пообещав сделать обучение бесплатным. Также один из важнейших вопросов — борьба с неравенством.

Стоит отметить, что Мишель Бачелет кроме своего родного испанского владеет немецким, английским, португальским и французским языками, а также утверждала, что «немного говорит» по-русски.

 

Продолжение следует...  

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Российский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности масляного фильтра

Российский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности масляного фильтра

Представитель компании AzurAir сообщил, что пассажирский авиалайнер был вынужден вернуться во вьетнамскую Камрань из-за технических неполадок. Сейчас на территории работают сотрудники технических служб.

//Шоу-бизнес

В Сети появилось видео с героями из "Игры престолов" в московском метро

В Сети появилось видео с героями из "Игры престолов" в московском метро

Одно из видео опубликовано на странице в социальных сетях в Instagram. На нём изображена точная копия трона из эпизодов известного сериала, а рядом герои, знакомые всем фанатам.

//Общество

Электросамокат и кондиционер? Нет, 100 кило запрещенных веществ. Россиянку задержали белорусские таможенники

Электросамокат и кондиционер? Нет, 100 кило запрещенных веществ. Россиянку задержали белорусские таможенники

Более 100 килограммов экстази нашли в автомобиле россиянки белорусские полицейские. Сотрудники таможни давно не помнят такого "улова" и утверждают, что это самая крупная партия наркотиков за последние 25 лет

//Авторы АН

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